السعودية وقطر تدينان الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشددة على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية والعودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية.

قطر تدين قصف المنشآت النووية

كما أشارت الخارجية القطرية، إلى أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، قالت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الأحد على موقع “إكس”: إن المملكة تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول لحل سياسي يكفل إنهاء الأزمة.

وأضاف البيان أن المملكة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات بعد استهداف أمريكا لمنشآت نووية إيرانية.

الهجمات الأمريكية على النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان مفاجئ، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية شاملة استهدفت منشآت نووية في إيران، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب: “نفذنا ثلاث هجمات ناجحة على منشآت نووية إيراني ألقينا كمية كبيرة من القنابل على منشأتي فوردو ونطنز، ضمن عملية دقيقة استهدفت البنية النووية الحساسة للنظام الإيراني”.

انسحاب الطائرات من الأجواء الإيرانية دون خسائر

وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع الطائرات التي شاركت في الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني، وهي الآن في طريق العودة بسلام، دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح أو المعدات.