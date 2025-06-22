المشروع X يجمع 115 مليون جنيه بالسينمات خلال شهر عرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل فيلم المشروع X بطولة كريم عبدالعزيز تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر، حيث جمع الفيلم إيرادات بلغت 115 مليون جنيه خلال شهر عرض، منها 1,250,369 حققها أمس السبت، وانضم الفيلم إلى قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، محتلًا المركز السادس .

تفاصيل فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع X أول عمل عربي يُعرض باستخدام أربع تقنيات عالمية وهم : IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX، والعمل يدور في إطار تشويقي مليء بالغموض، في رحلة موت تمتد من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، ويطرح الفيلم تساؤلات مثيرة حول الغرض الحقيقي من بناء الهرم الأكبر، وهل كان مجرد مقبرة ملكية أم أن هناك سرًا آخر وراءه؟.

أبطال فيلم المشروع X

يشارك في بطولة الفيلم، كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد، مصطفي غريب، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

أبرز الشخصيات

يجسد كريم عبدالعزيز شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة بحث عن حقيقة الهرم الأكبر، بينما تؤدي ياسمين صبري دور امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر، وتقيم في مدينة الجونة وتخوص رحلة مع يوسف الجمال خلال الأحداث.

أما هنا الزاهد، فتظهر بدور زوجة يوسف الجمال – كريم عبدالعزيز، لكنها تتوفى خلال أحداث الفيلم، وهو ما يؤثر على مسار الأحداث، فيما يجسد عصام السقا شخصية صقر، من فريق يوسف الجمال ويساعده خلال رحلته.

جزء ثان من المشروع X

وكشف خبر أبيض مؤخرًا أن صناع فيلم المشروع X يفكرون فى تقديم جزء ثاني من الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وأمير كرارة، بعدما ظهر أمير كضيف شرف في آخر مشهد بالفيلم.

حديث بيتر ميمي عن المشروع X

وفي وقت سابق، تحدث بيتر ميمي عن العمل، وكتب عبر حسابه على فيسبوك : الفكرة كانت موجودة من سنين، من 2018 تقريباً بس كان صعب جداً تنفيذها إنتاجياً وبصرياً بسبب السفر لأكثر من دولة ووجود طيارات حربية ومدنية وغواصات وديكورات صعب تنفيذها ومشاهد أكشن ومطاردات في أماكن صعبة وتصوير تحت الميه، بس الحمدلله جه الوقت ربنا يريد وتتنفذ بعد مسلسل الحشاشين.