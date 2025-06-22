أسعار الذهب اليوم الأحد 22 – 6

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث سجل عيار «21» نحو 4800 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 5485 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 4114 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 3200 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 38400 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 3368 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 4860 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 4174 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 3260 جنيهًا.ِ

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وفي حالة البيع، يخصم المحل من 1% إلى 2% من سعر الذهب.