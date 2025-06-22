عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 24-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 84.28%، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط بوابة السويس التعليمية natiga edu suez.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس2025 برقم الجلوس

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة السويس من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وهو البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس، من خلال الضغط هنـــــــا.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس على الفور.

رابط بوابة السويس التعليمية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس، الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة السويس بالاسم، من خلال الضغط هنــــــا.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2025

ونشرت محافظة السويس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وجاءت كالتالي:

إبراهيم محمد إبراهيم الدسوقي من مدرسة اللغات الخاصة.

رغد عبدالفتاح رفاعي عبدالفتاح شحاتة من مدرسة فتيات الإسلام الخاصة.

دالين سامر محمد حسنين من مدرسة الشبان المسلمين الخاصة.

حبيبة محمد خير إسماعيل من مدرسة آمون بورتوفيق الخاصة.

إيمان حمدي أحمد حسين من مدرسة زيد بن حارثة للتعليم الأساسي.

مارين مجدي سعيد جرجس من مدرسة الراعي الصالح الخاصة.

زياد محمد يوسف من مدرسة طه حسين الرسمية.

ندى وائل خلف عبدالرحيم من مدرسة الدكتور أحمد زكي للتعليم الأساسي.

ملك أحمد علي من مدرسة سويس هيلز الخاصة .

جنى محمد سيد إبراهيم من مدرسة السلام للتعليم الأساسي.

ياسمينة محمد محمود من مدرسة نبوية موسى الإعدادية.

معاذ أحمد محمد عبدالمنعم من مدرسة آمون الخاصة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 24-2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد الأساسية المجموع الكلي وتحتسب من مجموع 280 درجة وهي كالتالي: