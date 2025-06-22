أقراص مجهولة.. طالبة ثانوي بالمنيا تقدم على تصرف صادم بامتحان العربي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت إحدى لجان مدارس اللغات للثانوية العامة بالمنيا الجديدة، واقعة مأساوية، اليوم الأحد، حيث أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على تصرف صادم داخل لجنة امتحان مادة اللغة العربية.

طالبة تحاول إنهاء حياتها

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإقدام طالبة بـالثانوية العامة على محاولة إنهاء حياتها داخل اللجنة، بإحدى مدارس المنيا الجديدة.

على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية، مدعمة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الطالبة “فاطمة.ع.ح” (17 عامًا)، المقيمة بالمنيا الجديدة، حاولت إنهاء حياتها عن طريق تناولها أقراص دواء مجهولة المصدر، وتم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ودوافع الطالبة وراء محاولة إنهاء حياتها.

لجان امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا تفتيش ذاتي لجميع الطلاب حيث نبهت أجهزة الأمن والقائمين على اللجان على الطلاب والطالبات بعدم اصطحاب أية أجهزة محمول أو سماعات أو ساعات ذكية معهم داخل اللجان حتى لا يتعرضوا للمنع من أداء الامتحان.

ورغم حرارة الطقس الذي تشهده المنيا اليوم إلا أن أولياء المور رافقوا أبنائهم وبناتهن حتى الدخول للجان وانتظر البعض أبنائهم بالقرب من اللجان رغم الشمس الساخنة والحرارة المرتفعة.

يذكر أن 34 ألف 832 طالب وطالبة بشهادة الثانوية العامة يؤدون الامتحان داخل 92 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المنيا التسع.

ومن جانبه أشار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتلقي أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.