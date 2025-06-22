كوبمينرز: لست سعيدًا بأدائي.. وأشعر بالدين تجاه يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - اللاعب الهولندي يقول إنه يحتاج وقتًا كي يعود لكامل جاهزيته

كشف لاعب خط وسط يوفنتوس، الهولندي تيون كوبمينرز، مستجدات حالته البدنية، وما لم يسر على ما يرام في موسمه الأول مع البيانكونيري.

وقال كوبمينرز، في تصريحات لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “أشعر بتحسن كبير.. غبت عن الملاعب 3 أشهر تقريبًا، بسبب إصابة في وتر العرقوب”.

وأضاف: “خلال الأيام الأخيرة في أمريكا، تدربت بانتظام وتحدثت كثيرًا مع تيودور (المدرب)، وأخبرته أيضًا أنني أشعر بتحسن، لكني سأحتاج المزيد من الوقت، حتى أعود إلى كامل لياقتي البدنية، لألعب 90 دقيقة كاملةً”.

وعن شعوره بالمسؤولية، قال: “لست سعيدًا بأدائي، كنت أرغب في مساعدة الفريق أكثر.. إذا تم شراؤك بمبلغ 50-60 مليونًا كما حدث معي، والفريق لا يقدم أداءً جيدًا بشكل عام، فمن الطبيعي أن يطلب الناس منك المزيد.. أشعر بالمسؤولية: أعلم أنني أستطيع – ويجب علي – أن أقدم أداءً أفضل بكثير، أشعر أنني لاعب في يوفنتوس”.

طريقة اللعب

وعن طريقة لعب المدرب تيودور، قال: “أشعر بالراحة فيها.. الآن أشارك في المباريات بشكل أكبر، وفي بيرجامو لعبت أيضًا في خط الوسط.. أنا لاعب وسط، لست مهاجمًا.. حتى عندما ألعب في الهجوم، ألعب دور لاعب وسط، وليس دور المهاجم أو الجناح”.

وأردف: “مع ذلك، أنا تحت تصرف المدرب، ومستعد للعب في أي مركز، كي أكون مفيدًا وأساعد الفريق على الفوز”.

وحول شعوره بالدَين تجاه يوفنتوس، قال: “نعم، وفي كل تدريب وكل مباراة، أريد أن أثبت قيمتي.. كما قلت، أحتاج فقط إلى بعض الوقت.. المهم أن أكون في أفضل حالة، في أول مباراة بالدوري”.