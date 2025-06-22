شكرا لاهتمامكم بخبر الإمارات تطالب بـ«وقف فوري للتصعيد» بالمنطقة وتدعو إلى الحكمة والحوار والان مع التفاصيل



أعربت دولة الإمارات، الأحد، عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وطالبت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية بـ«ضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار».

وأكدت وزارة الخارجية على «ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، وضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة».

وجددت دولة الإمارات مطالبتها المجتمع الدولي بـ«حشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات».

وحثت وزارة الخارجية الإماراتية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال العمل الجاد على حل القضايا المزمنة في المنطقة التي باتت على المحك وتُشكّل تهديدًا متزايدًا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددت الوزارة على إيمان دولة الإمارات بأن الحكمة والمسؤولية في هذه الظروف تقتضيان الانخراط الجاد في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، مؤكدة ضرورة الاستفادة من تجارب المنطقة التاريخية وحروبها، وما تحمله من دروس وعبر.

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