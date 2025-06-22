شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22 يونيو 2025.. هدوء «الصاغة» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بعد خسارته أمس حوالي ريالين للغرام في كافة الأعيرة.

عالميا، وتراجعت أسعار الذهب العالمية، لتنهي تعاملات الأسبوع أول أمس على خسائر نسبتها تجاوزت 2.4% لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع وسط صعود قوي للدولار الأمريكي وتضاؤل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3350.66 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.4% خلال الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.2% إلى 3366.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.5% منذ بداية الأسبوع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أبطأ الوتيرة المتوقعة بوجه عام لخفض الفائدة في ظل توقعات اقتصادية تشكل تحديا أكبر.

وكرر ترامب يوم الخميس دعواته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إنها يجب أن تكون أقل بنحو 2.5 نقطة مئوية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 406.15 ريال (108.31دولار) للغرام الواحد.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 355.38 ريال (94.77دولار).

وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 304.61 ريال (81.23 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية



بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 364.73 ريال سعودي (97.16 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 347.93 ريال (92.79 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 297.51 ريال (79.27 دولار).

سعر السبائك الذهبية



تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4175.23 ريال (1113.39 دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20591.83 ريال سعودي (5491.16 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 408993.59 ريال سعودي (109064.96 دولار).

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