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نيتو يسير عكس التيار: اللعب بالمونديال أفضل من عطلة الصيف

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نيتو يسير عكس التيار: اللعب بالمونديال أفضل من عطلة الصيف

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عدن - ياسمين عبد العظيم - الكثير من اللاعبين يتمنون المشاركة في مونديال الأندية

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يسير البرتغالي بيدرو نيتو نجم تشيلسي، عكس التيار السائد لدى معظم لاعبي العالم، فيما يخص اللعب في مونديال الأندية، خلال فترة الصيف.

ولعب نيتو أساسيًا في أول مباراتين لتشيلسي في المونديال المقام في الولايات المتحدة، أمام لوس أنجلوس إف سي وفلامنجو، وتمكن من هز شباك الفريقين، أولًا في الانتصار (2-0) ثم الخسارة (3-1).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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