نيتو يسير عكس التيار: اللعب بالمونديال أفضل من عطلة الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - الكثير من اللاعبين يتمنون المشاركة في مونديال الأندية

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يسير البرتغالي بيدرو نيتو نجم تشيلسي، عكس التيار السائد لدى معظم لاعبي العالم، فيما يخص اللعب في مونديال الأندية، خلال فترة الصيف.

ولعب نيتو أساسيًا في أول مباراتين لتشيلسي في المونديال المقام في الولايات المتحدة، أمام لوس أنجلوس إف سي وفلامنجو، وتمكن من هز شباك الفريقين، أولًا في الانتصار (2-0) ثم الخسارة (3-1).