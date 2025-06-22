«بدائل الثانوية» فتح باب القبول بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بمسطرد.. شروط وكيفية التقديم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد قبول دفعة جديدة من الطلاب (بنين فقط) للالتحاق بالعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية (دور أول) من محافظات: القاهرة، القليوبية (عدا إدارة القناطر الخيرية)، ومدن القناة.

شروط القبول والتقديم

1-فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب بالقاهرة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 وحتى يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وذلك من خلال كود الاستجابة السريع QR المرفق بالإعلان.

2-حاصلًا على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2025 (دور أول فقط).

3-حاصلًا على مجموع لا يقل عن 260 درجة (92.85%) للإعدادية العامة.

4-أما طلاب الإعدادية الأزهرية، فيتم القبول بنسبة 5% من إجمالي المقبولين، بشرط معادلة المجموع بما يعادل الحد الأدنى 260 درجة، وفقًا للمعادلة الرسمية المعتمدة.

5-لن تُقبل الطلبات من الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية أو طلاب الدمج.

اختبارات القدرات

يشترط اجتياز اختبارات القدرات التحريرية بنسبة لا تقل عن 60% لكل مادة.

يتم الإعلان عن أسماء الطلاب المرشحين ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية عبر الموقع الرسمي للشركة بعد انتهاء فترة التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم (بصيغة PDF):

1. صورة الشهادة الإعدادية.

2. بيان نجاح موجه إلى المدرسة.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. صورة شهادة ميلاد الطالب.

5. استمارة طلب الالتحاق موقعة من ولي الأمر.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى متابعة الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب بالقاهرة، واستخدام كود الاستجابة السريع QR الموجود بالإعلان.