شكرا لاهتمامكم بخبر ديكو: لن أتحدث مع تير شتيجن.. ورحيل لاعب برشلونة ليس مطروحًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن تطورات سوق الانتقالات الخاص بالنادي الكتالوني، هذا الصيف.

وأقر ديكو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النادي سيحاول التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو هذا الصيف.

وأوضح ديكو أن “نيكو، مثل غيره من اللاعبين، يُظهر حتى اليوم رغبة واضحة في الانضمام إلى برشلونة.. إذا توفرت الظروف المناسبة لضم ويليامز، فسنحاول ضمه”.

وأضاف: “التعاقد مع أي لاعب يتطلب السير في خطوات صحيحة؛ أولًا التحدث مع وكيله، ثم مناقشة الوضع التعاقدي، وبعدها معرفة ما إذا كان ناديه يطالب بتفعيل الشرط الجزائي أو منفتح على التفاوض. في حالة نيكو، الأمر واضح جدًا، لديه شرط جزائي”.

وتابع: “اجتمعنا مع وكيله لفهم رغبة اللاعب، وسنرى إذا كان بالإمكان ضمه”.

وشدد ديكو على أن “الأهم أن لاعبين مثل نيكو ولويس دياز وآخرين يريدون المجيء. هم لاعبون جيدون، يملكون الطموح والرغبة في النجاح”.

وفيما يتعلق بالعلاقة داخل غرفة الملابس، وخاصة الصداقة المعروفة بين لامين يامال ونيكو ويليامز في منتخب إسبانيا، أشار ديكو إلى أن “الانسجام مهم جدًا داخل الفريق”.

وأكمل: “كون نيكو ولامين أصدقاء هذا أمر جيد، لكن هذا ليس نادٍ للأصدقاء. نحن هنا للعمل والفوز. إذا كانا على وفاق، فهذا أفضل، لكن ليس هو الأساس”.

وبخصوص التعاقد مع الحارس خوان جارسيا، البالغ 24 عامًا، والذي انضم بعد دفع الشرط الجزائي لإسبانيول، قال ديكو: “كان علينا اتخاذ القرار، لأننا إذا تأخرنا، ربما لن نستطيع ضمه لاحقًا أو سندفع تكلفة أعلى. جاء وقت كان علينا فيه الحسم، وإلا كان اللاعب سيذهب إلى نادٍ آخر”.

وأكد ديكو أن “حراسة المرمى لم تكن أولوية، لكن رأينا فرصة في السوق تمثل الحاضر والمستقبل. لا يوجد العديد من الحراس الشباب بهذا المستوى”، في إشارة إلى جوان جارسيا.

وأوضح ديكو أن النادي لم يتحدث مع جارسيا نفسه حتى نهاية الدوري: “كنا فقط على تواصل مع وكيله، وأبلغناه أننا نرغب في الحديث معه إذا أبدى اهتمامًا بالانضمام إلى برشلونة، وشرحنا له المشروع”.

وأكد ديكو أن التعاقد مع جناح كبير يُعد أولوية واضحة مضيفًا: “نحتاج لتعزيز هذا المركز، إذ لا نملك سوى لامين ورافينيا، بينما يتحول فيران توريس تدريجيًا إلى مهاجم. وعندما نفتقد لامين أو رافينيا، ينخفض مستوى الفريق. الأسماء المحتملة لتدعيم هذا المركز تعتمد على السعر والجودة”.

وعن قراره بالتعاقد مع حارس مرمى علق ديكو: “الأمر بسيط. ليفربول يملك الحارس أليسون بعمر 32 عامًا، ومع ذلك تعاقد مع أحد أفضل حراس الدوري، مامارداشفيلي، بعمر 24 عامًا. إذا كان لديك لاعبون في سن 32 أو 33، فعليك التفكير مسبقًا في خطة بديلة”.

وشدد ديكو على أن المدرب هانز فليك من يقرر من يلعب ومن لا، قائلًا: “ليس من واجبي الحديث مع تير شتيجن. دوري هو بناء أفضل فريق ممكن للمدرب. لا يوجد بند في أي عقد ينص على ضمان اللعب، والمدرب هو صاحب القرار”.

وأضاف: “تعاقدنا مع حارس شاب يعني أنه قد يبدأ أساسيًا من الغد، أو يجلس على الدكة، أو يلعب بعد عام أو اثنين. لدينا توقعات مع خوان، لكن عليه إثبات نفسه. الجميع يبدأ من الصفر، ولا أحد يملك أفضلية. لدي احترام كبير لتير شتيجن، لكن مع جارسيا كان علينا اتخاذ قرار يتعلق بالحاضر والمستقبل. المدرب من سيقرر”.

كما أكد ديكو بشكل قاطع تجديد عقد الحارس فويتشيك تشيزني، الذي انضم مطلع الموسم الماضي، قائلًا: “نعم، تشيزني سيجدد عقده. لدينا 4 حراس حاليًا، لأن إيناكي بينيا أيضًا يملك عقدًا. وسنتخذ القرارات في الوقت المناسب”.

ورغم أن صفقة خوان جارسيا تكلفت 25 مليون يورو، وصفقة جناح كبير مثل نيكو ويليامز قد تصل إلى 58 مليون يورو، ما يُوحي بضرورة بيع أسماء بارزة لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن ديكو لا يرى ذلك ضروريًا.

وعند سؤاله عن إمكانية رحيل المدافع رونالد أراوخو، أجاب: “هدفنا هو تحسين الفريق، وليس إضعافه. وإذا رحل عنصر مهم، فهذا يُضعفنا. رونالد يملك عقدًا، وقد جدد مؤخرًا، ومرّ بموسم صعب تلقى خلاله انتقادات غير عادلة. إنه أحد أفضل المدافعين في العالم، ورحيله ليس مطروحًا”.

واختتم ديكو حديثه بالتأكيد أنه “إذا تم التعاقد مع جناح كبير، فلن تكون هناك تعاقدات أخرى من هذا المستوى”.