تجديد دعوة وتحذير.. مصر تعلق على تطورات الأحداث في إيران

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأدانت التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها لأي انتهاك لـ ميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول، وجددت تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر.

وأكدت على أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية، وليس الحل العسكرى، هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.

كما جددت مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظًا على أرواح المدنيين وصونًا لأمن واستقرار المنطقة.

ترامب يعلن قصف منشآت نووية إيرانية

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في بيان مفاجئ، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية شاملة استهدفت منشآت نووية في إيران، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب: “نفذنا ثلاث هجمات ناجحة على منشآت نووية إيرانية. ألقينا كمية كبيرة من القنابل على منشأتي فوردو ونطنز، ضمن عملية دقيقة استهدفت البنية النووية الحساسة للنظام الإيراني”.

انسحاب الطائرات من الأجواء الإيرانية دون خسائر

وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع الطائرات التي شاركت في الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني، وهي الآن في طريق العودة بسلام، دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح أو المعدات.

تقارير سابقة رجحت ضربة وشيكة

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين إسرائيليين، أن احتمالات توجيه ضربة أمريكية لإيران خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفعت، في ظل محادثات أمنية مكثفة بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التصعيد الأخير في المنطقة.

واشنطن تدرس التدخل العسكري دون حسم القرار

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تدرس الانخراط عسكريًا بشكل مباشر في حال استمرار التصعيد الإيراني، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، ولم تبلغ إسرائيل رسميًا بنيّتها المشاركة في المواجهة.