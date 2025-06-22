تعليق ديكو على صفقات الريال الصيفية وموقف برشلونة من ماستانتونو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سُئل ديكو ، المدير الرياضي لبرشلونة عن صفقات ريال مدريد الصيفية وعن موقف البارسا من صفقة ماستانتونو بعدما أثيرت العديد من التقارير التي ربطته باللاعب قبل تعاقد الريال معه.

ديكو أجاب بالتالي ” هويسين لاعب مميز، وكذلك أرنولد ، أنه ظهير مثالي “.

وعن ماستانتونو قال “ماستانتونو؟ عالمنا مختلف تمامًا عن ريال مدريد، حدث هذا لنا مع فيتور روكي، فكرنا في خيار مستقبلي لليفاندوفسكي، لكنه وصل في توقيت خاطئ، ولم تسر الأمور على ما يرام.”