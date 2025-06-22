الإسكان تعلن تخصيص أراضٍ في العبور الجديدة لهذه الفئات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، اليوم، أن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين 14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي، وتم توفيق أوضاعهم، وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقاً للضوابط.

ولفت الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان، إلى أن فعاليات القرعتين تأتي في إطار مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

وبحسب البيان، فإن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل مجلس الدولة، إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.

مساحات الأراضي

من جانبه، أشار رئيس جهاز العبور الجديدة، أحمد إسماعيل، إلى أن القرعتين تضمنتا تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع.

وأضاف إسماعيل، أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضائهم.

يشار إلى أن القرعتين شهدتا حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.

كما استمع مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين، مؤكدين استمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق