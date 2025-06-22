شكرا لاهتمامكم بخبر بعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية غدا والان مع التفاصيل



اجتماع طارئ دعت له الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا، عقب الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد إنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا الإثنين، في ضوء الوضع في إيران.

يأتي ذلك فيما هددت إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيري، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “استنادا إلى المادة 10 من معاهدة منع الانتشار النووي فإن لطهران الحق القانوني في الانسحاب من المعاهدة”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أقرت إيران بتعرض 3 من منشآتها النووية لقصف أمريكي، لكنها قللت من الأضرار التي لحقت بها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأحد قصف 3 مواقع نووية إيرانية، هي: “فوردو” ونطنز وأصفهان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن أكبر صالحي، مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ أصفهان، قوله: “قبل ساعة، بدأت الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان عملياتها لمواجهة أهداف معادية”.

وأضافت “سُمع دوي عدة انفجارات في نطنز وأصفهان”.

وأكدت الوكالة “شهدنا هجمات بالقرب من المركزين النوويين في أصفهان ونطنز”.

وأوضحت الوكالة أن “المواقع النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة خالية من المواد القابلة للإشعاع”.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان، تعرض المنشآت النووية الثلاثة لـ “اعتداء همجي يتنافى بشكل صارخ مع القوانين الدولية”.

واعتبرت أن “هذا العمل المنافي للقوانين الدولية تم في ظل لا مبالاة، بل وتواطؤ الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وشددت على أنها “لن تسمح بتوقف مسار تطوير” البرنامج النووي الإيراني.

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