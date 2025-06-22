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ماذا قال ديكو عن صفقة نيكو ويليامز؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سُئل ديكو ، المدير الرياضي لبرشلونة ، عن صفقة نيكو ويليامز ومدى أثر صداقة اللاعب بلامين يامال على اختياره.

ديكو أجاب بالتالي ” تحدثنا مع وكيل نيكو بالفعل ، والحالة واضحة ، اللاعب يملك شرط جزائي، لذا فالمفاوضات ستسير وفق هذا، تلك الصفقة أو لويس دياز ، كلاهما لديهما الرغبة لارتداء قميص البارسا وحصد البطولات”.

وعن علاقة لامين بنيكو ” لم نختر نيكو لأنه صديق للامين ، هذا ليس ناد للأصدقاء، لكن الأهم هو مدى حاجتنا للاعب وانسجامه مع بقية الفريق والفكر الخططي الخاص بهانز فليك”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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