ماذا قال ديكو عن صفقة نيكو ويليامز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سُئل ديكو ، المدير الرياضي لبرشلونة ، عن صفقة نيكو ويليامز ومدى أثر صداقة اللاعب بلامين يامال على اختياره.

ديكو أجاب بالتالي ” تحدثنا مع وكيل نيكو بالفعل ، والحالة واضحة ، اللاعب يملك شرط جزائي، لذا فالمفاوضات ستسير وفق هذا، تلك الصفقة أو لويس دياز ، كلاهما لديهما الرغبة لارتداء قميص البارسا وحصد البطولات”.

وعن علاقة لامين بنيكو ” لم نختر نيكو لأنه صديق للامين ، هذا ليس ناد للأصدقاء، لكن الأهم هو مدى حاجتنا للاعب وانسجامه مع بقية الفريق والفكر الخططي الخاص بهانز فليك”.