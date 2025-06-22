عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة الهلال وريد بول سالزبورج في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع…

تستعد جماهير كرة القدم لمواجهة مثيرة تجمع بين الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الإثنين على ملعب أودي فيلد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يأمل الهلال بقيادة المدرب سيموني إنزاجي في تحقيق أول فوز له بعد تعادله في الجولة الأولى مع ريال مدريد (1-1)، بينما يدخل سالزبورج اللقاء متصدرًا للمجموعة الثامنة بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي (2-1).

ويرصد كووورة في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال وريد بول سالزبورج، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..