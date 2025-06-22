ما هي القاذفات الشبحية “بي-2” التي استخدمتها الولايات المتحدة في قصف إيران؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - خصائص الطائرة بي-2

يمكن للطائرة بلوغ أي نقطة في العالم والطيران حوله في رحلة واحدة بعد إعادة التزود بالوقود في الجو.

لا تعكسها موجات الرادار بسبب انسيابية جسمها الذي يشبه مثلثا ذا قاعدة مسننة.

يمكنها حمل وزن يصل إلى 20 طنا.

يبلغ مداها دون الحاجة للتزود بالوقود حوالي 9 آلاف و600 كيلومت

الطول: 20.9 مترا.

الارتفاع:5.1 أمتار.

الوزن: 72 ألفا و575 كيلوغراما.

عرض جناحيها: 52.4 مترا.

أقصى وزن للإقلاع: 152 ألف و634 كيلوغراما.

سعة الوقود: 75 ألفا و750 كيلوغراما.