غيابات بارزة في قائمة ريال مدريد قبل مواجهة باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين المستدعين لخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء غدٍ الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

إصابات تبعد نجومًا كبار عن اللقاء

القائمة شهدت غيابات مؤثرة لعدد من الأسماء البارزة، أبرزهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، إندريك، فيرلاند ميندي، وداني كارفخال، وذلك بسبب عدم الجاهزية أو معاناتهم من إصابات مختلفة.

ويحتل فريق سالزبورج صدارة ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 3 نقاط، بينما يملك كل من الهلال وريال مدريد نقطة واحدة، ويتذيل باتشوكا الترتيب دون أي نقاط، مما يجعل مواجهة الغد حاسمة في حسابات التأهل.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين وفران جونزاليس.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، هاوسن، يوسف، جاكوبو، أسينسيو، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما، فيكتور مونيوز، ماريو مارتن.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إبراهيم دياز، وجونزالو جارسيا.