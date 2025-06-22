الصفقة على الأبواب.. ويليامز يبحث عن منزل في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل اسم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو تصدر المشهد في برشلونة، حيث بات الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين اللاعب والنادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، بات برشلونة جاهزًا لدفع قيمة الشرط الجزائي (58 مليون يورو) في عقد ويليامز الأسبوع المقبل، ما يُمهّد لإعلان الصفقة رسميًا بعد الأول من يوليو/تموز المقبل، ليلتحق اللاعب بفترة الإعداد تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ومن المتوقع أن يتأخر انضمام ويليامز إلى التدريبات، بسبب مشاركته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، في وقت يسعى فيه النادي لإعفائه من بدء التحضيرات مع أتلتيك بيلباو تجنبًا لأي توتر.

وتشير المعلومات ذاتها إلى أن نيكو ويليامز بدأ بالفعل البحث عن منزل في مدينة برشلونة، بعدما أُبلغ من قِبل المقربين منه بأن المفاوضات تسير بسرعة نحو الحسم.

وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد أوضح في ختام الموسم الماضي أن لديه أولويتين واضحتين في الميركاتو: التعاقد مع حارس مرمى وجناح هجومي.

وكانت الرغبة الأولى في مركز الحراسة هي التوقيع مع خوان جارسيا، ولهذا بُذلت جهود كبيرة لإقناعه بمشروع النادي، حيث قدم له برشلونة عرضًا ماليًا منافسًا لما وصله من أندية البريميرليج، مع وعد بمنحه فرصًا قوية ليكون الحارس الأساسي، ما كان عاملًا حاسمًا في قراره بارتداء القميص الكتالوني رغم تردده في البداية.

أما بالنسبة لمركز الجناح، فقد كانت أولوية ديكو، للعام الثاني على التوالي، التعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، الذي يتمتع بخصائص مشابهة لرافينيا، إضافة إلى قدرته على اللعب كمهاجم صريح.

لكن موقف ليفربول الرافض لبيعه، وقيمة الصفقة التي ستتجاوز 80 مليون يورو، فضلًا عن أن اللاعب سيُكمل عامه الـ29 هذا الموسم، دفع برشلونة لإعادة تقييم خياراته.

وبعد إقناع الرئيس خوان لابورتا بأن نيكو ويليامز هو الخيار الأنسب، يسعى ديكو الآن لحسم الصفقة في أقرب وقت، في خطوة قد تُصبح رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.