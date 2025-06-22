شكرا لاهتمامكم بخبر “التعليم” تضبط المتورطين في تصوير امتحان العربي بالثانوية العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، تمكن من ضبط المتورطين عن الغش وتصوير أسئلة امتحان العربي للثانوية العامة 2025.

امتحان العربي للثانوية العامة 2025

وأكدت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتورطين بتصوير امتحان العربي للثانوية العامة 2025.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني، امتحان العربي للثانوية العامة، بعد أن دعت الطلاب لتصوير الامتحان، مع وعدهم بإخفاء الباركود.

متابعة الوزير للامتحانات

ويتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التي تم التأكيد عليها خلال اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكيد على عمل منظومة الكاميرات بكفاءة عالية، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للكاميرات.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

كما شدد على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، حيث ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

كما شدد الوزير، على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في الوقت المحدد، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم، مع مراعاة تعويض الوقت للطلاب في حال حدوث تأخير في توزيع الأسئلة.

وتابع الوزير سير الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تقوم بالتعامل مع أي مستجدات على الفور، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

قانون الغش

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت في وقت سابق، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

ولفتت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.