إنزاغي يخطط لانقلاب أوروبي في الهلال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الإيطالي ألبيرتو شيروتي أن مدرب نادي الهلال، سيموني إنزاغي، بدأ في رسم ملامح مشروعه الفني في الزعيم، واضعًا نصب عينيه ضم عناصر تملك خبرة كروية عالية.

وبحسب شيروتي، فإن إنزاغي لم يأتِ إلى الهلال وحيدًا في رؤيته، بل جاء محمّلاً بأسماء مألوفة له في الملاعب الأوروبية، على رأسهم نجم الوسط نيكولو باريلا والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

شيروتي أشار إلى أن اسميهما قد تم طرحهما من جانب المدرب خلال نقاشاته مع إدارة النادي، تمهيدًا لمحاولة ضمهما بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

كما أوضح أن فشل الهلال في ضم هذه الأسماء لن يكون نهاية الطريق، إذ أن قدوم إنزاغي قد يفتح الباب واسعًا أمام انتقال مزيد من اللاعبين الإيطاليين إلى دوري روشن.