هل تتأثر مصر بالضربة الأمريكية على إيران؟.. بيان عاجل من “الرقابة النووية”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة تماما عن أي تأثير إشعاعي مباشر نتيجة استهداف منشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في إيران.

تأثير استهداف المنشآت النووية

ووجهت الهيئة، في بيان رسمي، اليوم الأحد، رسالة طمأنة للمواطنين، قائلة إنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديها.

وشددت الهيئة على أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

استهداف منشآت نووية في إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان مفاجئ، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية شاملة استهدفت منشآت نووية في إيران، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب: “نفذنا ثلاث هجمات ناجحة على منشآت نووية إيرانية.. ألقينا كمية كبيرة من القنابل على منشأتي فوردو ونطنز، ضمن عملية دقيقة استهدفت البنية النووية الحساسة للنظام الإيراني”.

انسحاب الطائرات من الأجواء الإيرانية دون خسائر

وأكد الرئيس الأمريكي، أن جميع الطائرات التي شاركت في الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني، وهي الآن في طريق العودة بسلام، دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح أو المعدات.