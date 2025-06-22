جولر يحدد مركزه المفضل.. ويشيد بتجربة ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، أنه يشعر بارتياح أكبر كلاعب خط وسط متقدم أو صانع ألعاب، إلا أنه أبدى استعداده للعب كجناح إذا احتاجه مدرب الملكي تشابي ألونسو في هذا المركز.

وفي تصريحات من مدينة تشارلوت الأمريكية، حيث ستقام مباراة ريال مدريد أمام باتوشكا مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، قال جولر: “أشعر بارتياح أكبر عندما ألعب في مركز 8 أو 10، لكن إذا احتاجني فريقي في مركز الجناح أستطيع القيام بذلك. تشابي ألونسو يراني أكثر كلاعب وسط”.

وأبرز اللاعب التركي: “إنني متحمس للغاية، يجب أن أتأقلم وأن أقدم أفضل ما عندي. أنا جاهز”.

وأكد جولر أن تشابي ألونسو بدأ بأفضل شكل ممكن، وأشاد بمسيرته الكروية، وقال: “أعرف أنه أسطورة في ليفربول وفي ريال مدريد، لقد لعب مع فرق كبيرة”.

يشار إلى أن ريال مدريد استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع الهلال السعودي (1-1).