شكرا لاهتمامكم بخبر ترقب وتركيز وأحاديث جانبية.. البيت الأبيض ينشر صور «اجتماع ضربة إيران» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أظهرت صور نشرها البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاطًا بكبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات خلال الضربات التاريخية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية.



لكن اللافت في هذه الصور كان غياب مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، التي وقع بينها وبين الرئيس خلاف علني في الأسبوع السابق حول تقييم برنامج إيران النووي.

برغم ذلك، أكدت صحيفة “نيويورك بوست” أن غابارد كانت حاضرة في غرفة العمليات أثناء تنفيذ الضربات، لكنها لم تظهر في الصور الرسمية التي التقطت خلال تلك اللحظات الدرامية.

وصرح متحدث باسم إدارة ترامب أن عددًا من كبار المسؤولين كانوا في غرفة العمليات مع الرئيس أثناء تنفيذ الضربات، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الدفاع بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وجميعهم ظهروا في الصور.

أما غابارد، إلى جانب نواب رؤساء موظفي البيت الأبيض دان سكافينو وجيمس بلير، والسكرتيرة الصحفية كارولاين ليفيت، وعضو مجلس الأمن القومي آندي بيكر، والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وورينغتون، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فقد كانوا أيضًا حاضرين في الغرفة، رغم عدم ظهورهم في الصور المنشورة.

وتظهر إحدى الصور التي نشرها البيت الأبيض يوم السبت، ترامب مرتديًا بدلة وقبعة حمراء، جالسًا بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بينما كان يتابع تنفيذ الضربات الجوية. وكانت غابارد قد صرحت في مارس أمام المشرعين بأن أجهزة الاستخبارات لا تزال ترى أن إيران لا تبني سلاحًا نوويًا، وأن المرشد الأعلى خامنئي لم يصدر إذنًا لاستئناف البرنامج النووي الذي توقف عام 2003.

كما حذرت في ذلك الوقت من أن أجهزة الاستخبارات تواصل مراقبة ما إذا كانت طهران ستقرر إعادة تفعيل برنامج الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ مستويات غير مسبوقة بالنسبة لدولة لا تملك أسلحة نووية.

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهادة غابارد، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل وشاركتها مع الولايات المتحدة كانت واضحة بأن إيران تعمل ضمن خطة سرية لرفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وأنها كانت تتحرك بسرعة كبيرة في هذا الاتجاه.

أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أعربت في الأسبوع الماضي عن قلقها من مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، لكنها لم تصرح بشكل مباشر بأن النظام الإيراني يعتزم بناء سلاح نووي.

وقد حاول نائب الرئيس جي دي فانس تهدئة الأجواء بدعمه لغابارد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصفها في بيان لقناة فوكس نيوز بأنها “محاربة سابقة، ووطنية، وداعمة وفية للرئيس ترامب، وعضو حيوي في التحالف الذي بناه في عام 2024″، مضيفًا: “هي عنصر أساسي في فريقنا، ونحن ممتنون لجهودها المتواصلة في حماية أمريكا من التهديدات الأجنبية”.

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