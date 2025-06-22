تاريخ ” سجن” فينيسيوس جونيور!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تناولت صحيفة الماركا الإسبانية حالة فينيسيوس جونيور، مشيرة إلى أنه لا يزال عالقًا في تاريخ 28 أكتوبر، الذي شهد خسارته للكرة الذهبية.

الماركا أشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت خرج فيني ولم يعد حيث لم يقدم مع الريال ذات المستوى الذي سبق ضياع البالون دور، والذي ترك أثرًا سلبيًا على اللاعب.

مشاركة البرازيلي أمام الهلال السعودي لم تكن سوى استمرار لمسلسل التراجع الذي يعيشه في الأشهر الماضية، وهو ما يؤكد على ضرورة تغيير الوضع من قبل تشابي ألونسو ومحاولة إعادة اللاعب للمسار الصحيح.