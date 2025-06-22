عبد الحفيظ يسخر من انتقادات ميدو.. وإكرامي يعبر عن غضبه

عدن - ياسمين عبد العظيم - سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي المصري، من انتقادات أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بالزمالك، للاعبي المارد الأحمر عقب خسارتهم أمام بالميراس البرازيلي (2-0)، في كأس العالم للأندية 2025.

وتحدث ميدو، في تصريحات تلفزيونية، عن “افتقاد لاعبي الأهلي أساسيات كرة القدم، خلال مباريات مونديال الأندية”.

وقال عبد الحفيظ ردًا على ذلك: “هل محمد علي بن رمضان وإمام عاشور وحمدي فتحي وأليو ديانج وأشرف بن شرقي، يفتقدون أساسيات كرة القدم، وزيزو الذي كان لديك منذ شهرين أيضًا؟”.

وأردف في تصريحات تلفزيونية: “الفارق بين الأهلي والزمالك، في آخر 3 مواسم من الدوري المصري، 63 نقطة .. إذا كان الأهلي فاقدًا أساسيات كرة القدم، فأنت في بداية التعرف على اللعبة.. الحالة الوحيدة التي يفتقد فيها لاعبو الأهلي أساسيات اللعبة، أن يكون هذا الشخص صاحب قرار اختيار اللاعبين”.

ومن جانبه، تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، غاضبًا عن تصريحات ميدو، بقوله: “ما قيل في حق لاعبي الأهلي عيب، خاصةً أن هذا الكلام قيل في قناة ليست مصرية”.

وأضاف: “سبق أن تحدث ميدو عن رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو أمر كان غريبًا، والآن يتحدث عن ظهور الفريق في كأس العالم.. هل كان زيزو فاقدًا أساسيات كرة القدم عندما كان لاعبًا في الزمالك؟ هذا الكلام مرفوض تمامًا”.