شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأحد 22 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - هبط سعر Pi Network بالدولار اليوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، بنسبة 6.26% ، ليسجل 0.50 دولارًا، ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع عام في سوق العملات الرقمية.

وفي ظل التطور المتسارع الذي تشهده صناعة العملات الرقمية، تبرز شبكة “باي” كواحد من أكثر المشاريع طموحًا وإثارة للجدل في الوقت ذاته، بعد مرور 100 يوم على إطلاق شبكتها الرئيسية المفتوحة في إنجاز يمثل مرحلة مهمة للمشروع الذي استغرق ست سنوات من التطوير، ومع التقدم في تطوير الخدمات والترقيات والتوسع، تبرز مخاوف بشأن إقصاء المجتمع الأساسي الذي ساهم في بناء الشبكة منذ بداياتها.

وحسب منصة “coinmarketcap” قدم الدكتور ألتكوين في قناته على يوتيوب تحليلاً شاملاً للوضع الحالي لشبكة باي، موضحًا الإنجازات التي تحققت والتحديات التي لا تزال تواجه المشروع، وأشار إلى أن الشبكة الرئيسية أصبحت متكاملة بالكامل مع نظام بلوكتشين الأوسع، مما مكن المطورين والتجار والمستخدمين من إجراء المعاملات عبر التطبيقات والتجارة الإلكترونية باستخدام عملة باي.





استثمارات وتطبيقات عملية



أطلقت الشبكة مبادرة “Pi Network Ventures” برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي (سواءً بعملات رقمية أو تقليدية) لتمويل الشركات الناشئة التي تركز على تطبيقات عملية لعملة باي نتورك، ويهتم المشروع بشكل خاص بقطاع الألعاب، حيث برزت لعبة “Frutti Pie” كنموذج ناجح تجمع بين الترفيه والوظائف المالية عبر دمج محفظة باي وشبكة الإعلانات وأنظمة الدفع.

انتشار متزايد في الواقع



شهدت فعالية “Pifest” التي أقيمت خلال أسبوع يوم باي في مارس/آذار 2025 نجاحًا لافتًا، بمشاركة 125,000 بائع وإتمام 58,000 معاملة، كما سجل تطبيق “Map of Pi” أكثر من 1.8 مليون مستخدم و45,000 مراجعة، مما يعكس استخدامًا فعليًا متزايدًا للعملة Pi Network.

مزاد النطاقات ومشاركة مجتمعية واسعة



جذب مزاد نطاقات باي اهتمامًا كبيرًا، حيث شارك فيه أكثر من 123,000 عارض نشط، وتم استخدام أكثر من 3 ملايين نطاق باي في المزاد، وهي تمثل هويات رقمية وملكيات ضمن منظومة الشبكة.

تطورات تقنية وأمنية



شهد النظام البيئي تحسينات كبيرة في تجربة المستخدم، خاصة عبر بوابة المطورين التي سهلت عملية إدراج التطبيقات. كما تم تعزيز الأمان عبر إضافة ميزات جديدة للتحقق من الهوية (KYC) والمحفظة، بما في ذلك إمكانية تغيير أرقام الهواتف للمستخدمين المصدقين، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحفظة، مع جعل المصادقة الثنائية إلزامية.





إحصاءات ونمو ملحوظ



انتقل أكثر من 13 مليون مستخدم إلى الشبكة الرئيسية، مع وجود 7.4 مليار جهاز باي تم نقلها، منها 5.2 مليار مقفلة و2.2 مليار مفتوحة، وتضم سلسلة الكتلة أكثر من 400,000 عقدة نشطة، مما يعكس درجة عالية من الأمان واللامركزية.

تحديات وطموحات مستقبلية



رغم التفاؤل بمستقبل الشبكة كعملة رقمية عالمية مدعومة باستخدام عملي ومجتمع نشط، إلا أن هناك تحذيرات من أن النمو بدون إشراك كامل للمجتمع الأساسي قد يهدد رؤية المشروع، وبينما لا تزال عملة Pi Network غير مدرجة في البورصات الرئيسية ويخضع سعرها للتقلبات، فإن البنية التحتية التي يتم بناؤها تظل ذات قيمة فعلية، مع تطلعات بأن يستمر التقدم مع إبقاء المجتمع الأساسي في صلب العملية التنموية.

سعر Pi Network بالدولار اليوم



هبط سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 6.26% ، ليسجل0.5076 دولارًا، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وصل حجم التداول اليومي إلى 84.41 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.81 مليار دولار.

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