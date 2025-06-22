نأخذ كل مباراة على محمل الجد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أهمية احترام جميع المنافسين في بطولة كأس العالم للأندية، مشددًا على أن مواجهة العين الإماراتي فجر الإثنين لن تكون سهلة كما يظن البعض، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية 2025.

جوارديولا: أحب هذه البطولة.. وكل مباراة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة

وفي المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، قال جوارديولا: “نُكنّ احترامًا كبيرًا لنادي العين، ليس فقط لأننا نواجهه على أرض الملعب، بل أيضًا نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربطنا بملاك النادي من أبوظبي. نمتلك فرصة جيدة للتأهل، لكننا لن نُفرّط فيها بالتهاون. البطولة لا تعرف التوقعات، وكل شيء ممكن”.

وأوضح المدرب الإسباني أن الفريق سيُجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي في اللقاء، مشيرًا إلى أن الثنائي رودري وستونز لن يكونا جاهزين للبدء كأساسيين أمام العين. وأضاف: “وضع رودري يتحسن، وإذا تمكنا من إشراكه لمدة 20 إلى 30 دقيقة فسيكون أمرًا رائعًا، لكننا نُراعي حالته ونحرص على عدم المجازفة بركبته”.

وتحدث جوارديولا بحماس عن البطولة قائلًا: “أنا من أشد المعجبين بكأس العالم للأندية، أحب رؤية الفرق من أمريكا الجنوبية وهي تُنافس الأندية الأوروبية بندية، خاصة فرق مثل بوكا جونيورز التي تلعب بروح قتالية عالية وتقاتل على كل كرة كما لو كانت نهائية”.

وأشار إلى أن التوازن في المستوى هو عنوان البطولة، قائلًا: “أحيانًا يُفاجأ البعض بخسارة الفرق الأوروبية، لكن الحقيقة أن الأندية الأخرى تملك جودة عالية وتستحق كل الاحترام”.

وفي ختام حديثه، علّق جوارديولا على مستقبل لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان، موضحًا أن الصورة لا تزال غير واضحة، وقال: “لا جديد بخصوص مستقبل جوندوجان، لم أتحادث معه مؤخرًا، لكنه معنا هنا وهذا يدل على أنه لا يزال جزءًا من الفريق. لدينا قائمة كبيرة وعلينا أن نُديرها بعناية، لكن إيلكاي يظل عنصرًا مهمًا في خططنا الذهنية والفنية”.

جوارديولا، كعادته، يوجه رسائل واضحة: لا وجود لمباريات سهلة في مونديال الأندية، ولا مكان للاستخفاف بأي منافس، حتى لو كان قادمًا من خارج القارة العجوز.