“المركزي” يطرح أذون خزانة بـ90 مليار جنيه في أول أيام الأسبوع

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتزم البنك المركزي، اليوم الأحد، أول أيام أسبوع العمل بالقطاع المصرفي المحلي، طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات موقع البنك المركزي، أن عطاء اليوم ينقسم إلى طرح بقيمة 45 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 90 يومًا، وطرح آخر بقيمة 45 مليار جنيه نفسها لأذون خزانة لأجل 273 يومًا.

أذون الخزانة

يشار إلى أن أذون الخزانة، تعد أحد وسائل الدين الحكومية، حيث تجري عملية إصدارها من قبل وزارة المالية، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، ويطرحها البنك المركزي بصفة دورية نيابة عن وزارة المالية، عبر مزادات تلقى إقبالًا، سواء من البنوك العاملة في السوق المحلية أو المستثمرين الأجانب.

ويشار إلى أن البنك المركزي، باع الخميس الماضي، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر وسنة، خلال عطاء اليوم الخميس، بقيمة 38.51 مليار جنيه فقط، أي أقل من نصف المستهدف البالغ 80 مليار جنيه، في ظل ارتفاع الفائدة المطلوبة من المستثمرين

وشهد العطاء، ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر ليصل إلى 28.27%، مقارنة بـ27.48% في العطاء السابق، في إشارة إلى تشدد السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض قصير الأجل.

أما على أذون أجل سنة، فسجّل متوسط العائد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 25.23% مقابل 25.22% في العطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

وجذبت الأذون طلبات شراء تجاوزت قيمتها 128 مليار جنيه، لكن بأسعار فائدة مرتفعة، وصل الحد الأقصى فيها إلى 31.5%، ما دفع البنك المركزي لقبول جزء محدود من العروض تجنبًا لتحمل أعباء تمويلية مرتفعة.