رينارد يرسم طريق صعود الأخضر إلى ربع النهائي بالكونكاكاف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وضع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللمسات الأخيرة على استعدادات الأخضر لمواجهة ترينيداد وتوباغو الحاسمة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالكونكاكاف.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن المنتخب خاض تدريبه الختامي على استاد “أليجنت”، وسط حضور إعلامي في أول ربع ساعة فقط.

خلال الحصة، ركز رينارد على تعزيز الجوانب التكتيكية، وتثبيت النهج الفني الذي ينوي تطبيقه في اللقاء، إلى جانب اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.

الأخضر يتطلع إلى حصد نقاط المباراة والعبور إلى الدور ربع النهائي، في مهمة لا تخلو من التحدي، خاصة في ظل حسابات المجموعة المعقدة.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الأمريكي (6 نقاط)، فيما يتشارك منتخبا هايتي وترينيداد وتوباغو المرتبة الثالثة بنقطة لكل منهما.