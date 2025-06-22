انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وسط تأمين مشدد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 24-2025، اليوم الأحد، كأول امتحان للمواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية، الذي يبلغ عددهم 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، وذلك وسط تأمين مشدد على اللجان.

امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة 24-2025

ويستمر امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة 24-2025، لمدة 3 ساعات، حيث بدأ الساعة التاسعة صباح اليوم، وينتهي الساعة الثانية عشر ظهرًا.

لجان امتحانات الثانوية العامة 24-2025

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 24-2025، في الساعة الثامنة صباحًا، صناديق أسئلة امتحان اللغة العربية، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

تفتيش الطلاب

وتولت لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تفتيش الطلاب على بوابات المدارس، جميعًا بلا استثناء، وذلك من خلال العصا الإلكترونية، للكشف عن أدوات الغش، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الحديثة التي يستخدمها البعض في تصوير ونشر الأسئلة.

دخول الامتحان مبكرًا

وقررت وزارة التربية والتعليم، السماح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحانات مبكرًا، قبيل بدء الوقت الأصلي للامتحان، لاستلام أوراق الإجابات وتسجيل البيانات، طالما التزموا بالحضور المبكر إلى لجان الامتحانات.

تسريب امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني “شاومينج” عبر تطبيق “تليجرام”، تسريب امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة 2025، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، كأول اختبار في المواد المضافة للمجموع، للنظامين القديم والجديد، وذلك قبل ساعات من انطلاقه في التاسعة صباحًا.

حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة 24-2025

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ”تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تسريب امتحان العربي للثانوية العامة غير صحيح، وهي مجرد امتحانات قديمة يتم تداوله لخداع الطلاب.

وقال المصدر، إنه من المستحيل تسريب الامتحان وسط الإجراءات المشددة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجه المصدر نصيحة للطلاب، بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات التي يزعمها “شاومينج”، لأنها غير صحيحة وكذب، وأن كل المتداول غير صحيح، بجانب أن الورقة المتداولة تخص امتحان العام الماضي.