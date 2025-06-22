تشواميني: مشاهدة نهائي الأبطال من البيت صعب علينا

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفوز بمونديال الأندية هدف أساسي لريال مدريد

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، أنه يخوض كأس العالم للأندية بحماس كبير، لا سيما أن “مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا من بيوتنا كان أمرا صعبا” على الفريق، الذي ودع البطولة من ربع النهائي على يد آرسنال.

وجاءت تصريحات تشواميني من ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة تشارلوت الأمريكية، حيث ستقام مباراة ريال مدريد أمام باتشوكا مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال لاعب الوسط الفرنسي: “كان صعبًا علينا أن نشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا من بيوتنا. نريد الفوز بهذه الكأس، فنحن نُدرك متطلبات هذا النادي، وعلينا الفوز بالألقاب”.

وأكد تشواميني أهمية التركيز الذي يُطالب به المدرب تشابي ألونسو لاعبيه، مُقرًا بأنه يُفضل اللعب في خط الوسط عن الدفاع.

وقال: “لقد عملنا معًا لمدة أسبوع تقريبًا، ونرى أن المدرب يُريد الكثير من التركيز، ونعلم أننا سنتحسن يومًا بعد يوم”.

وأضاف: “أنا هنا للمساعدة. أعلم أنه إذا طلب مني المدرب اللعب في الدفاع، فلن أرفض. رغم أنني أفضل اللعب في خط الوسط بالتأكيد”.

وأكد لاعب الريال أن الفريق يأمل أن يعود كيليان مبابي قريبًا، حيث يتعافى من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

واختتم: “لقد كانت هذه أيامًا صعبة عليه، لكننا نتطلع حقًا لرؤيته مجددًا. كيليان لاعب لا غنى عنه في هذا الفريق”.