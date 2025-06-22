الهلال يعود لحلم ميسي .. ولكن شرطه يهدد الصفقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود عن تفاصيل محادثات جرت قبل نحو شهر مع ممثلي ليونيل ميسي بشأن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية إلى دوري روشن.

أباعود أشار إلى أن هناك قبولاً مبدئيًا من جانب ميسي لفتح باب النقاش بعد البطولة، موضحًا أن وجهته المحتملة تنحصر بين ناديي الهلال والأهلي.

إلا أن العقبة الأبرز تتمثل في شرط ميسي الأساسي، وهو: “التوقيع معه لا بد أن يكون مشروطًا بجلب بعض أصدقائه مثل زميله المقرب لويس سواريز، على غرار تجربتهما المشتركة في إنتر ميامي”.

في السياق ذاته، أكد أباعود أن مصادره داخل الهلال أفادت برغبة قوية لدى الإدارة في ضم ميسي منفردًا دون الالتزام بجلب أسماء أخرى يحددها هو، معتبرة أن النادي هو الأحق بخدماته، خاصة بعد تعثّر المفاوضات السابقة في صيف 2023.