نجم النصر ينتظر قرار الإدارة بشأن مستقبله!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يترقب النجم عبدالرحمن غريب تحديد مصيره من قبل إدارة نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله داخل صفوف الفريق.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن اللاعب يحظى باهتمام رسمي من ناديي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، والعلا الذي تأهل هذا الموسم إلى دوري يلو، حيث يسعى كل منهما إلى شراء ما تبقى من عقده مع العالمي، والذي يتبقى فيه موسم واحد فعليًا.

وأشارت إلى أن الغموض بشأن مستقبل غريب يتزامن مع خروجه من حسابات المدرب بيولي خلال الدور الثاني من دوري روشن، إذ تراجع ظهوره إلى حد كبير، ما عزز من احتمالات رحيله.

يُذكر أن عقد غريب مع النصر يمتد حتى صيف 2026، بعد انضمامه إلى العالمي في 2022 قادمًا من النادي الأهلي، إلا أن تطورات الموسم الأخير تضع علامات استفهام حول استمراره.