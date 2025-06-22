أخبار اليمن : ايران تجدد قصف العدو الصهيوني

ايران تجدد قصف العدو الصهيوني
انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني بإطلاق سرب من الصواريخ.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء،بأنه انطلقت قبل قليل الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني باستخدام الصواريخ إثر استهداف العدوان الأمريكي للمنشاءت النووية الايرانية.
وشنّ الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني.
ووفقًا لبيان الحرس الثوري ، فإنّ هناك توجهًا متزايدًا لعمليات صاروخية موجهة نحو التأثير ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية.
وردّ رجال القوات المسلحة الشجعان في إيران على الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني بإطلاق الصواريخ من مراكز مختلفة، مستخدمين قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة.
وقد أكدت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها سترد بحزم على أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني.
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