شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق إيراني على الهجمات الأمريكية: نحتفظ بكل خيارات الرد والان مع التفاصيل



أول تعليق إيراني على الهجمات الأمريكية على منشآتها النووية فجر اليوم الأحد صدر عن وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال عراقجي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن “إيران تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن نفسها بعد هجمات أمريكية على منشآتها النووية”.

وأضاف عراقجي أن “الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللمعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) من خلال مهاجمتها المنشآت النووية السلمية في إيران”.

ومضى قائلا إن “الأحداث التي وقعت هذا الصباح فاضحة وستترك عواقب دائمة.. يجب على كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يشعر بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي الخارج عن القانون والخطير للغاية”.

وأضاف أنه “وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تتيح الرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس، تحتفظ إيران بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أقرت إيران بتعرض 3 من منشآتها النووية لقصف أمريكي، لكنها قللت من الأضرار التي لحقت بها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأحد قصف 3 مواقع نووية إيرانية، هي: “فوردو” ونطنز وأصفهان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن أكبر صالحي، مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ أصفهان، قوله: “قبل ساعة، بدأت الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان عملياتها لمواجهة أهداف معادية”.

وأضافت “سُمع دوي عدة انفجارات في نطنز وأصفهان”.

وأكدت الوكالة “شهدنا هجمات بالقرب من المركزين النوويين في أصفهان ونطنز”.

وأوضحت الوكالة أن “المواقع النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة خالية من المواد القابلة للإشعاع”.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان، تعرض المنشآت النووية الثلاثة لـ “اعتداء همجي يتنافى بشكل صارخ مع القوانين الدولية”.

واعتبرت أن “هذا العمل المنافي للقوانين الدولية تم في ظل لا مبالاة، بل وتواطؤ الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يدين هذه “التصرفات الخارجة عن القانون والمستندة إلى منطق الغاب”.

وشددت على أنها “لن تسمح بتوقف مسار تطوير” البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، قال محمد منان رئيسي، النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، بعد الهجوم الأمريكي على منشأة فوردو النووية: “تم إجراء تحقيقات أولية ولم يظهر أي إشعاع”.

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