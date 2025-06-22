شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 22 يونيو 2025.. تراجع الليرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأحد 22 يونيو/ حزيران 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن.



وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن ترحيبه بقرار الحكومة السويسرية القاضي برفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، واصفًا هذه الخطوة بأنها “تطور مهم وإيجابي” على طريق إعادة بناء الروابط المالية والتجارية بين البلدين.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ونقلته وكالة الأنباء السورية، أشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي كان يتمتع في السابق بعلاقات مصرفية قوية مع عدد من البنوك السويسرية، مشددًا على دوره الحيوي في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، ودعم حركة التبادل التجاري والمالي مع الجانب السويسري، في إطار من الثقة المتبادلة والاستقرار الاقتصادي.

وتوقع الحصرية أن يُمهّد هذا القرار الطريق لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء بما يصب في مصلحة البلدين ويدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني السوري.





سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد سجل سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9975 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9975 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9975 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10100 ليرة للشراء، و10200 ليرة للبيع.





100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11489 ليرة للشراء، و11581 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 249 ليرة للشراء، و253 ليرة للبيع.

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