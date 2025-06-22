شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 22 يونيو 2025.. استقرار الليرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، في البنوك وشركات الصرافة.



وكشفت مصادر أن اجتماعات اللجنة المنبثقة عن لجنة المال النيابية تسير ببطء، ولا توحي بتقدم ملموس في مشروع قانون الإصلاح المصرفي.

وأشارت المصادر وفق وسائل إعلام لبنانية إلى وجود توجه لتحميل مصرف لبنان هذه المسؤولية، وهو ما يرفضه الحاكم كريم سعيد، خصوصاً في ما يتعلق بمطالبته بإعداد مشروع قانون لإعادة أموال المودعين.

وتساءلت المصادر عن أسباب التباطؤ في إقرار الإصلاح المصرفي، رغم اعتراف المسؤولين بضرورته، وعلى رأسهم وزير المالية، الذي لا يزال متريثاً في إنجازه. وأوضحت أن رئيس الجمهورية سبق أن أعلن أن مسألة تحديد المسؤوليات ستكون تشاركية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

في الوقت ذاته، لا تزال التعيينات المالية معلقة بسبب إصرار بعض الأطراف على المحاصصة، رغم أن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان يجب أن يكون من صلاحيات الحاكم نفسه، إلى جانب ضرورة تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وسط حديث عن محاولات لتعطيل عمل الحاكم وجعله “شاهداً لا يرى شيئاً”.

وذكّرت المصادر بأن الحاكم كريم سعيد كان واضحاً في تأكيده على استقلالية مصرف لبنان، أسوةً ببقية البنوك المركزية حول العالم، مشدداً على أن هذه الاستقلالية محمية قانوناً ويجب احترامها وعدم المساس بها، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على حسن سير مؤسسات الدولة وخدمة المصلحة العامة.

وأكد أن الحفاظ على هذه الاستقلالية ضروري، خاصة في ظل انطلاق لبنان في مسار طويل لإعادة الإعمار وإعادة هيكلة الاقتصاد والنظام المالي، وهو مسار يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف السلطات لتحقيق التعافي الشامل.

وختمت المصادر بالتأكيد أن صندوق النقد الدولي لن يوقّع أي اتفاق مع لبنان ما لم يتم إنجاز مشروع قانون الإصلاح المصرفي وتنفيذ بقية الإصلاحات المطلوبة.

لذا، من الضروري الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، وفي مقدمتها الإصلاح المصرفي، بدل انتظار “الفرج من السماء” وتفويت فرصة الإنقاذ مرة جديدة، بينما المودعون لا يزالون ينتظرون استرجاع أموالهم.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً نسبياً، متراوحاً ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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