تعادل عقيم بين ريفر بليت ومونتيري

عدن - ياسمين عبد العظيم - فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، مساء السبت، على ملعب “روز بول” في باسادينا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

ورغم غياب الأهداف، منح التعادل ريفر بليت صدارة المجموعة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر، الذي تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-1 في وقت سابق.

وبذلك ودّع الفريق الياباني المسابقة رسميًا، بينما رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

شوط أول حافل بالفرص

بدأ مونتيري المباراة بنزعة هجومية، وهدد مرمى ريفر عبر الإسباني سيرخيو كاناليس بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس فرانكو أرماني في الدقيقة 15.

وردّ الفريق الأرجنتيني بمحاولة من فرانكو ماستانتونو من ركلة حرة مباشرة، لكن الحارس إستيبان أندرادا أنقذ الموقف ببراعة (د30).

وكاد لوكاس مارتينيس كوارتا أن يفتتح التسجيل لريفر، عندما ارتدت إليه الكرة من ركلة ركنية وسددها بجوار القائم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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الحذر يسيطر وطرد متأخر

في الشوط الثاني، اقترب ريفر بليت من التسجيل بعد خطأ في التقدير من الحارس أندرادا، لكن المدافع جيراردو أرتياجا تدخّل في الوقت المناسب لإبعاد تسديدة جوليانو جالوبو التي كانت في طريقها للمرمى (د51).

وتلقى ريفر ضربة موجعة في اللحظات الأخيرة بطرد لاعب وسطه الكولومبي كيفين كاستانو، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخل عنيف (90+1)، ما سيؤثر على الفريق في مواجهته المقبلة.

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