هندوراس تسقط السلفادورفي الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعافى منتخب هندوراس من خسارته الموجعة أمام نظيره الكندي في مستهل مشواره ببطولة الكأس الذهبية، وتغلب 2 / صفر على السلفادور، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

وافتتح روميل كويوتو التسجيل لمنتخب هندوراس في الدقيقة 33، فيما أضاف ديكسون فرمين راميريز روتشيز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، حصل منتخب هندوراس، الذي خسر صفر / 6 أمام كندا في افتتاح لقاءاته بالمسابقة، أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب الكندي (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد منتخب السلفادور، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، وذلك بعد أن تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف مع منتخب كوراساو، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويلتقي منتخب كندا مع منتخب السلفادور في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة، التي تشهد أيضا لقاء آخر يجمع بين منتخبي هندوراس وكوراساو.

يشار إلى أن المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف لدور الثمانية، أول مراحل خروج المغلوب.