شكرا لاهتمامكم بخبر صور : نجم مفاجئ يظهر في مقر الهلال بأمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خطف النجم البرازيلي ميشايل ديلغادو الأضواء حين ظهر بشكل مفاجئ في مقر إقامة فريقه السابق الهلال، خلال تواجده مع فلامنجو في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وانتشرت صور ميشايل وهو يتبادل الأحاديث والابتسامات مع لاعبي الهلال، حيث حرص على زيارة زملائه القدامى قبل المباراة المرتقبة للزعيم أمام ريد بول سالزبورغ، ما أضفى أجواءً مميزة وأعاد ذكريات تألقه بالقميص الأزرق.

تجدر الإشارة إلى أن ميشايل قد شارك في فوز فلامنجو الكبير على تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.