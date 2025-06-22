سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 يونيو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

أوضح الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن قطر تسعي للعودة إلى السوق المصرية مرة أخرى، لا سيما أن هذا المشروع يتم الحديث عنه منذ نهاية 2024.

وأشار عامر، إلى أن المشروع السياحي سيكون نواة لعودة الاستثمارات القطرية للسوق المصرية، إذ كانت تمثل ثلث استثمارات دول الخليج في مصر قبل عام 2011، ويوفر سيولة دولارية جديدة مما يترتب عليها رفع الاحتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، علاوة على توفير فرص عمل.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

قُدر سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB عند مستوى 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.61 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار مستوى 50.60 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.70 جنيه