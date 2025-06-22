شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22 يونيو 2025.. استقرار الجنيه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع عودة التعاملات عقب العطلة الأسبوعية.

وكشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن ارتفاع إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 36%، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات.

وجاءت تصريحات كجوك، السبت، خلال مشاركته في مؤتمر خصص لإعلان نتائج المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تشجيع الممولين على الانخراط الطوعي في المنظومة.

وأوضح كجوك أن هذه الإجراءات أسفرت عن انضمام 53 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية من خلال التقديم الإلكتروني، في خطوة وصفها بأنها تعكس تنامي الثقة في النظام الضريبي الجديد.

كما لفت إلى أن مصلحة الضرائب استقبلت 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، إلى جانب 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل، في إطار التيسيرات المعتمدة مؤخرًا.

وفي ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، تشير البيانات الرسمية إلى اعتماد متزايد على الإيرادات الضريبية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة، إذ رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز الاعتماد على الضرائب، بوصفها الأداة الأبرز لتحقيق الإيرادات، إذ تخطط لرفع الحصيلة الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.48 جنيه، وسعر البيع 50.61 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف “أبوظبي الإسلامي عند 50.65 جنيه للشراء، و50.75جنيه للبيع.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR