أين سيلعب رافينيا إذا تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تناولت صحيفة الموندو الكتالونية الشكل الخططي لبرشلونة، حال التعاقد مع نيكو ويليامز حيث أشارت إلى أنه سيلعب كجناح أيسر بدلًا من رافينيا، الذي سيتحول إلى مركز صانع الألعاب.

أما في الجهة اليمنى، فسيستمر لامين يامال بينما سيلعب داني أولمو كمهاجم وهمي، وذلك في المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي للراحة، حيث يخطط هانز فليك لتنظيم مشاركاته بما يتناسب مع عامل السن.