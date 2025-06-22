بالأرقام.. ماذا قدم ماستانتونو مع ريفير بليت ضد مونتيري؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت، على تقييم 6.8 في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيًا مع مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ماستانتونو الذي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد بعد كأس العالم، قدم مباراة جيدة على مستوى صناعة الفرص والتسديدات ومحاولة التسجيل، وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.. إليكم أبرز أرقامه:-

● الدقائق: 83′

● الأهداف: 0

● صناعة الأهداف: 0

● الهجوم:

– أهداف متوقعة: 0.17

– إجمالي التسديدات: 4

– تسديدات على المرمى: 2

– أهداف متوقعة على المرمى: 0.36

– تسديدات خارج المرمى: 1

– حالات التسلل: 0

– صناعة أهداف متوقعة: 0.06

– صناعة فرص: 1

– تمريرات لداخل الثلث الأخير: 7

– تمريرات خلفية: 2

– التمريرات الصحيحة: 18/25 (72%)

– تمريرات طويلة اكتملت: 2/3 (67%)

– مراوغات اكتملت: 1/4 (25%)

– اللمسات: 54

– أخطاء حصل عليها: 3

● الدفاع:

– أخطاء ارتُكبت: 1

– سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 2

– فقد الاستحواذ: 21

– تمت مرواغته: 1

– تسديدات تم اعتراضها: 1

– تشتيت كرات: 0

– اعتراضات: 0

– استعادة الكرة: 8