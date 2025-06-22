ميلان يفضل عرض الهلال على أتلتيكو مدريد !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف موقع “sempremilan” عن رفض نادي ميلان الإيطالي لعرض رسمي من أتلتيكو مدريد لضم نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا الرفض بسبب المقابل المالي القليل الذي قدمه أتلتيكو مدريد مقارنة بالعرض الذي وصل للفريق الإيطالي من جانب نادي الهلال لضم اللاعب.

وبينما تؤكد الصحف الإيطالية أن أيام هيرنانديز في سان سيرو باتت معدودة، فإن “لا غازيتا ديلو سبورت” أوضحت أن اللاعب خرج فعليًا من حسابات مشروع ميلان للموسم المقبل.

اللافت أن العرض المالي المقدم من الهلال يتفوق بشكل ملحوظ على نظيره الإسباني، ما يمنح الزعيم أفضلية واضحة في المفاوضات، والذي قد يُغري النجم الفرنسي باتخاذ قرار سريع وحاسم بشأن مستقبله.