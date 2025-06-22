شكرا لاهتمامكم بخبر لا آثار إشعاعية على بيئة دول الخليج والان مع التفاصيل



أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، أنه لم يتم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة دول الخليج العربية، في أعقاب قصف أمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر حسابها على موقع “إكس”: “لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة (العربية السعودية)، ودول الخليج العربية؛ نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوماً على 3 منشأة نووية إيرانية، هي ة “فوردو” و “نطنز” و “أصفهان”.

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