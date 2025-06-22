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الهلال مهدد بخسارة 3 أوراق مهمة قبل مواجهة باتشوكا

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  • الهلال مهدد بخسارة 3 أوراق مهمة قبل مواجهة باتشوكا 1/2
  • الهلال مهدد بخسارة 3 أوراق مهمة قبل مواجهة باتشوكا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يدخل فريق الهلال مباراته المرتقبة أمام ريد بول سالزبورغ في كأس العالم للأندية، وسط مخاوف من غياب 3 من عناصره الأساسية عن المواجهة الثالثة أمام باتشوكا المكسيكي.

يواجه كل من روبن نيفيز، محمد القحطاني، ومتعب الحربي خطر الإيقاف، إذ إن حصول أي منهم على بطاقة صفراء جديدة في لقاء سالزبورغ سيعني غيابه الرسمي عن مواجهة الجولة الأخيرة أمام باتشوكا.

يذكر أن الثلاثي المذكور كان قد نال بطاقات صفراء في مباراة الهلال الافتتاحية بالبطولة، والتي انتهت بتعادل مثير أمام ريال مدريد بنتيجة (1-1).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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