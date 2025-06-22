أسعار الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025.. كم بلغ في مصر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب تحركًا طفيفًا، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بالأسواق المحلية، إذ تحرك عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، مقارنة بأمس.

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%، لتسجل ثاني خسارة أسبوعية متتالية، في ظل انحسار المخاوف من تصعيد عسكري فوري بين إيران وإسرائيل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قراره بشأن التدخل العسكري، وفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة جولد بيليون.

وبدأ المعدن الأصفر تداولات الأسبوع عند مستوى 3440 دولارًا للأونصة، ثم لامس ذروته خلال شهرين عند 3451 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 3340 دولارًا، وينهي تعاملات الأسبوع عند 3368 دولارًا.

وربط التقرير هذا التراجع المؤثر بتحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطر في الأسواق، خاصةً بعد انحسار احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، مما خفف من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند 4.50%، كما كان متوقعًا، مع تلميحات بوجود تأثيرات مستقبلية محتملة جراء الرسوم الجمركية الجديدة.

وأظهرت توقعات البنك المركزي الأمريكي مخاوف من تباطؤ اقتصادي، حيث تم خفض تقديرات النمو لعام 2025 إلى 1.4%، مقابل 1.7% سابقًا، فيما ارتفعت توقعات التضخم إلى 3%، مقارنة بـ2.7% في التقديرات السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 24

تحدد سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 5485 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4800 جنيه للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4114 جنيهًا للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

قُدر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 38400 جنيه للجرام بدون احتساب المصنعية.